Tumori, oncologa Fabi: “Aderire al trattamento riduce rischio ricaduta malattia”

3 Aprile 2025

Nel contesto del “tumore della mammella, aderire il più possibile alla cura è importante perché la ricerca, negli ultimi anni, ci ha dimostrato che se si effettua in maniera adeguata l’assunzione costante del farmaco, l’outcome di malattia migliora, ovvero riduce il rischio di una ricaduta di malattia fino addirittura ad impattare la sopravvivenza. L’adesione al trattamento sta diventando quasi un fattore prognostico alla cura”. Lo dice Alessandra Fabi, direttore Uosd medicina di precisione in senologia, Fondazione policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs, Roma, in occasione dell’incontro con la stampa di presentazione della campagna ‘The life button – il bottone che ti lega alla vita’ di Lilly per sensibilizzare sull’importanza di seguire corretti percorsi terapeutici e prevenzione nell’ambito del tumore al seno.