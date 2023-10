Ottobre 17, 2023

Your browser does not support the video tag.

: Penny Italia e Fondazione Airc hanno lavorato fianco a fianco per proporre, dal prossimo 26 ottobre negli oltre 440 punti vendita Penny in tutta Italia, 12 nuove reference inserite nella linea Welles sviluppati sulla base delle linee guida nazionali e internazionali per un’alimentazione varia ed equilibrata.