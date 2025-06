Tumori: seno, Malavasi (Pd), ‘Care for Caring 2.0 progetto prevenzione virtuoso’

12 Giugno 2025

“Care for caring 2.0 è un progetto virtuoso che mira a coinvolgere le donne che fanno parte del corpo della Polizia di Stato in un’attività di prevenzione. Ad accompagnarlo, ovviamente, nell’adesione agli screening che vengono messi a disposizione gratuitamente dal nostro Sistema sanitario nazionale, ma anche farli diventare delle ambasciatrici e testimoni di un percorso che oggi è importante per arrivare ad una diagnosi precoce e ad una presa in carico altrettanto precoce, che comporta un investimento sulla qualità della vita delle donne”. Lo ha detto Ilenia Malavasi (Pd) componente XII Commissione Affari sociali della Camera in occasione dell’incontro, organizzato su iniziativa della deputata Annarita Patriarca, presso la Sala Matteotti della Camera, in cui sono stati illustrati i risultati preliminari della seconda edizione di “Care for caring 2.0 – Ambasciatrici della Prevenzione”, campagna di sensibilizzazione alla prevenzione del tumore al seno ideata e coordinata da Ladies First e promossa dalla Polizia di Stato con il patrocinio di Aiom -Associazione italiana oncologia medica.