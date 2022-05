Maggio 16, 2022

Oltre duemila persone sono scese in piazza, raccogliendo l’appello del ‘Fronte di salvezza nazionale’ e del collettivo ‘Cittadini contro il colpo di Stato’, a Tunisi per manifestare contro le misure del presidente Kais Saied.

Brandendo cartelli con su scritto “vinceremo”, “siamo uniti non divisi” hanno urlato la loro contrarietà a quello che definiscono un “colpo di stato” portato avanti dal presidente Saied, chiedendo “il rispetto della Costituzione e il ritorno alla democrazia”.