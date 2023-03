Turchia, allarme Unicef: “A 2,5 mln di bambini serve assistenza”

Marzo 1, 2023

In tutte le aree della Turchia colpite dal terremoto 2,5 milioni di bambini hanno bisogno di assistenza umanitaria urgente. Ad affermarlo è l’Unicef spiegando di aver raggiunto finora quasi 277.000 persone, tra cui oltre 163.000 bambini, con forniture salvavita, tra cui kit igienici, vestiti invernali, stufe elettriche e coperte.

Il direttore generale dell’Unicef Catherine Russell dopo una missione sul campo di due giorni in Turchia: “”La distruzione fisica causata dal terremoto è evidente a tutti, ma il tributo emotivo sui bambini è meno visibile e altrettanto profondo. Ecco perché il sostegno psicosociale svolge un ruolo fondamentale nell’aiutare i bambini a guarire e le famiglie a ricostruire le loro vite”.