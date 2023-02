Febbraio 20, 2023

E’ nell'”interesse nazionale e per la sicurezza” dell’amministrazione Biden finalizzare l’accordo per fornire nuovi F-16 alla Turchia. Lo ha detto il segretario di Stato americano Antony Blinken. Ha detto, inoltre, di essere ”fianco a fianco nell’affrontare le sfide della sicurezza comune” e ha espresso apprezzamento per il ruolo della Turchia nel sostenere l’Ucraina.