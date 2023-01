Gennaio 27, 2023

Your browser does not support the video tag.

Il ministero degli Esteri turco ha convocato l’ambasciatore danese per protesta contro l’attivista di estrema destra che ha bruciato una copia del Corano, davanti ad una moschea di Copenaghen. Ankara ha fatto sapere di considerare il gesto “provocatorio”. Non si fermano, intanto, le proteste in tutto il mondo.