Maggio 27, 2023

Il presidente in carica, Recep Tayyip Erdogan, ha lanciato un ultimo appello ai suoi elettori a recarsi in massa alle urne domani, giorno del ballottaggio presidenziale, chiedendo “una grande vittoria”. In un tweet, Erdogan, che sfiderà il candidato dell’opposizione Kemal Kilicdaroglu, ha esortato a “iniziare il secolo della Turchia con i nostri voti”.