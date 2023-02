Turismo, 12 milioni di italiani scelgono montagna in primi 3 mesi 2023

Febbraio 13, 2023

Nel primo trimestre del 2023, 12 milioni di italiani hanno scelto la montagna. Di questi, 7,5 milioni fanno soggiorni di una settimana o un periodo un po’ più breve, per i restanti 4,5, si tratta invece di escursioni giornaliere. La spesa media è di 540 euro a testa. L’Osservatorio Confcommercio-Swg ha scattato una fotografia sulle vacanze invernali degli italiani. Quasi 9 vacanzieri su 10 scelgono le mete nazionali e a farla da padrone è l’arco alpino, in primis le destinazioni del Trentino Alto Adige, seguite da Lombardia e Valle d’Aosta, ma con buone performance anche di Piemonte, Veneto e Friuli. Non mancano i turisti che raggiungono destinazioni estere: primeggiano le ‘vette’ svizzere, seguite da quelle di Austria e Francia.