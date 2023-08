Agosto 22, 2023

Your browser does not support the video tag.

Oltre un italiano su due in vacanza al mare, in montagna o nel verde ha scelto di visitare frantoi, malghe, cantine, fattorie, agriturismi o mercati degli agricoltori per acquistare prodotti locali a chilometri zero direttamente dai produttori e ottimizzare il rapporto prezzo/qualità. E’ quanto emerge da una analisi Coldiretti/Ixè che fotografa il nuovo boom del turismo enogastronomico.