Turismo delle Origini, a Matera la terza edizione di Roots-in. Bardi (Pres. Regione Basilicata): “Opportunità per i piccoli borghi”

20 Novembre 2024

Your browser does not support the video tag.

“Il turismo rappresenta una grande opportunità per il nostro paese, sia dal punto di vista culturale che economico. Quando parliamo di turismo delle origini non pensiamo solo a chi ritorna qui, pensiamo anche a chi ritorna per investire sul nostro territorio. Chi ritorna si innamora dei nostri luoghi, e non parliamo solo delle città già note da un punto di vista turistico, come Matera, ma soprattutto dei piccoli borghi”. Così si è espresso il Presidente della Regione Basilicata Vito Bardi a Matera nel corso del Roots-in, la borsa internazionale dedicata al Turismo delle origini.