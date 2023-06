Giugno 3, 2023

Questa estate soggiornare in hotel, pensioni, b&b e strutture ricettive sarà sempre più proibitivo. A denunciarlo è Assoutenti, secondo il quale le tariffe delle strutture ricettive sono salite in media del +15,2% rispetto al 2022, con punte del +18% per alberghi e motel, mentre villaggi vacanza a campeggi costano l’11,1% in più. Ad essere più care sono le città d’arte.