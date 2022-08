Agosto 11, 2022

Per il turismo sarà un Ferragosto da tutto esaurito, più del 2019. Questi i dati dell’indagine CNA Turismo e Commercio: nel periodo 12-21 agosto, si stima che saranno oltre 10 milioni i turisti accolti in strutture ricettive, 5 milioni quelli nelle seconde case.