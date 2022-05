Maggio 26, 2022

“Il turismo sta tornando imponente come è stato a gennaio del 2019, quindi abbiamo l’esigenza di far riscoprire l’Italia minore, i luoghi meno conosciuti che possono attrarre il turismo internazionale. Le autostrade attraversano questo paesaggio e aiutano a scoprire questi luoghi”. Così il Ministro della Cultura, Dario Franceschini parlando a margine della presentazione di Wonders.