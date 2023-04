Aprile 1, 2023

Your browser does not support the video tag.

“Il 95% degli italiani che sceglie l’Italia per le festività pasquali equivale a una dichiarazione d’amore verso la nostra Nazione. I dati presentati da Federalberghi sono senza dubbio incoraggianti ed evidenziano come il settore sia in forte ripresa”. Lo ha detto la ministra del Turismo, Daniela Santanchè.