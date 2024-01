Turismo straniero, boom spesa in bar e ristoranti: 13,8 miliardi nel 2023

Gennaio 30, 2024

Cultura, natura e buona tavola. La ripresa del turismo estero dà una spinta anche ai consumi nei pubblici esercizi. Nell’anno da poco concluso, stima la Fiepet, gli oltre 65 milioni di stranieri, che hanno visitato il nostro Paese, hanno speso in media oltre 212 euro a persona in colazioni, pranzi, cene e aperitivi, per un totale di oltre 13,8 miliardi di euro.