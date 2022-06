Giugno 8, 2022

Oggi è una giornata molto importante in cui presentiamo il nostro manifesto basato su tre pilasti: garantire una pesca responsabile e trasparente; prendersi cura attivamente degli oceani; salvaguardare tutto l’ambiente. Come Gruppo Nomad Food abbiamo obiettivi molto chiari: entro il 2025 vogliamo ridurre le emissioni di CO2 sul prodotto finito, dirette ed indirette, del 45%