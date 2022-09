Settembre 19, 2022

Almeno 13 persone sono state uccise dal fuoco dell’artiglieria nella città di Donetsk, controllata dai russi, nell’Ucraina orientale secondo quanto riportato dai media locali. Non si ferma lo scambio di accuse fra Mosca e Kiev sugli autori dell’attacco, mentre secondo fonti ucraine missili russi sarebbero caduti a poca distanza da una centrale nucleare.