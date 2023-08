Agosto 9, 2023

E’ salito a nove morti il bilancio delle vittime dell’attacco missilistico russo che ha colpito la città di Pokrovsk, nel Donetsk. Lo ha confermato nelle ultime ore il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Secondo le autorità locali, lunedì sera due missili Iskander hanno colpito la città a distanza di 40 minuti l’uno dall’altro