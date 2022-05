Maggio 25, 2022

Your browser does not support the video tag.

L’Ucraina cerca rotte alternative per sbloccare le sue esportazioni. Ieri un treno carico di grano è arrivato in Lituania attraverso la POlonia, mentre altri dovrebbero arrivare nei prossimi giorni. Ma Mosca fa sapere che per risolvere il problema alimentare occorre la rimozioni delle sanzioni sulle esportazioni e le transazioni finanziarie russe.