Luglio 21, 2023

Ancora allerta aerea nella regione della città portuale di Odessa, bombardata per il quarto giorno consecutivo. Missili russi hanno colpito i terminal di una azienda agricola distruggendo 120 tonnellate di grano. per il presidente bielorusso Lukashenko, “il grano oggi è simile alle riserve auree, sempre utile e in costante prezzo”.