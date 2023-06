Giugno 1, 2023

Tre morti e diversi feriti è il bilancio di un nuovo attacco condotto dalle forze armate russe su Kiev. Le tre vittime, una donna, una bambina e sua madre, hanno cercato di ripararsi in un rifugio antiaereo dopo che è scattato l’allarme, ma lo hanno trovato chiuso. La polizia di Kiev ha aperto un’inchiesta per ”negligenza che ha provocato gravi conseguenze”.