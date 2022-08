Ucraina, appello di Guterres: “Fermare gli attacchi a Zaporizhzhya”

Agosto 11, 2022

Your browser does not support the video tag.

“Sono profondamente preoccupato per quello che sta succedendo all’interno e intorno alla centrale nucleare di Zaporizhzhya, nel sud dell’Ucraina”. E’ l’appello del segretario generale dell’Onu, António Guterres, che chiede “a tutte le parti coinvolte di esercitare il buon senso e la ragione e non intraprendere nessuna azione che possa danneggiare l’integrità fisica, la sicurezza della centrale nucleare, la più grande di questo tipo in Europa”.

Su richiesta della Russia, il Consiglio di Sicurezza dell’Onu oggi discuterà della situazione con un intervento del capo dell’Aiea, Rafael Grossi.