Agosto 14, 2023

Forte esplosione nella regione russa di Belgorod. I sistemi di difesa antiaerea hanno intercettato e distrutto un drone. Non ci sono state vittime né danni. Gli attacchi russi nelle regioni di Kherson e Odessa hanno colpito anche gli operatori umanitari. I soccorritori hanno dovuto interrompere la distribuzione di beni di prima necessità.