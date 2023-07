Luglio 17, 2023

Nuovo attacco ucraino nella notte al ponte di Crimea. Droni hanno colpito una campata che è stata distrutta. Nel crollo sono morte 2 persone. Le autorità filorusse della Crimea hanno accusato l’Ucraina per quanto accaduto: “E’ un crimine perché – dicono – la strada è una struttura civile, ma cose come queste non hanno mai fermato i terroristi”.