Ottobre 4, 2023

Your browser does not support the video tag.

La guerra in Ucraina giunta al suo 588esimo ha visto nella notte un massiccio attacco con droni ucraini in tre regioni russe. Lo rende noto il ministero della Difesa di Mosca affermando di aver intercettato e abbattuto i velivoli senza pilota.

Una svolta arriva intanto sul fronte dell’export del grano ucraino con l’accordo raggiunto tra Kiev e Varsavia per il transito del grano attraverso la Polonia.