Maggio 20, 2022

Attacco hacker ad alcuni siti istituzionali italiani tra cui quello del ministero dell’Istruzione, del Csm, dell’Agenzia delle Dogane e del ministero degli Esteri da parte di hacker russi. La Polizia Postale è al lavoro per mitigare gli effetti dell’azione.