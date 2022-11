Ottobre 31, 2022

Your browser does not support the video tag.

Attacco massiccio alle strutture energetiche ucraine da parte delle forze russe. Esplosioni si sono verificate anche a Kiev. Una parte della capitale è senza elettricità e approvvigionamento idrico. Intanto vola il prezzo del grano sui mercati internazionali dopo che la Russia ha sospeso l’accordo con l’Ucraina per il passaggio del grano di Kiev attraverso il Mar Nero in seguito agli attacchi subiti dalla sua flotta a Sebastopoli.