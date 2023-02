Ucraina, Berlusconi stigmatizza incontro tra Meloni e Zelensky

Febbraio 13, 2023

Nuovo affondo di Silvio Berlusconi sulla guerra in Ucraina. Il cavaliere ha stigmatizzato l’incontro tra il premier Giorgia Meloni e il presidente ucraino Volodymir Zelensky. “Io a parlare con Zelensky se fossi stato il presidente del Consiglio non ci sarei mai andato perché stiamo assistendo alla devastazione del suo Paese e alla strage dei suoi soldati e dei suoi civili”, ha detto Berlusconi, che esprime un giudizio negativo sul presidente ucraino: “Bastava che cessasse di attaccare le due Repubbliche autonome del Donbass e questo non sarebbe accaduto, quindi giudico, molto, molto negativamente il comportamento di questo signore”.