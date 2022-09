Settembre 18, 2022

Your browser does not support the video tag.

Guerra in Ucraina, Joe Biden mette in guardia Vladimir Putin sull’uso di armi nucleari o chimiche nel conflitto. “Non farlo, Usa risponderebbero di conseguenza”, le parole del presidente americano. Pronta la replica del Cremlino: “Legga la dottrina, è tutto scritto lì”.