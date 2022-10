Ottobre 7, 2022

Il mondo rischia un Armageddon se Vladimir Putin fa uso di un’arma nucleare tattica per cercare di vincere la guerra in Ucraina, ha affermato il presidente americano Joe Biden. “Non abbiamo mai affrontato la prospettiva di un Armageddon dai tempi di Kennedy e della crisi dei missili di Cuba”, ha affermato.