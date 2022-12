Dicembre 2, 2022

Guerra in Ucraina, a Washington il bilaterale Biden-Macron. Per gli alleati del G7, la visita di Stato è stata “un successo”. Stati Uniti e Francia lavorano in stretta collaborazione con Zelensky per il “piano di pace in 10 punti” che ha proposto. Biden “pronto a parlare con il leader del Cremlino Putin” se intende arrivare alla pace.