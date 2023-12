Ucraina, Casa Bianca: “Soldi per aiuti sono finiti”

Dicembre 4, 2023

La Casa Bianca lancia l’allarme perché sarebbero finiti i soldi per gli aiuti all’Ucraina. La mancata approvazione entro la fine dell’anno dei fondi per nuovi aiuti militari, aggiunge, metterebbe a serio rischio la posizione di Kiev sul campo di battaglia.