Ucraina, ‘comandante’ mercenari Wagner minaccia il ritiro da Bakhmut

Aprile 30, 2023

Your browser does not support the video tag.

Il ‘comandante’ dei mercenari della Wagner Evgheny Prigozhin minaccia di ritirare i suoi mercenari da Bakhmut a causa dell’elevato numero di vittime nei combattimenti e della mancanza di rifornimenti. “Ogni giorno abbiamo pile di migliaia di corpi che mettiamo in bare e inviamo a casa”, dice. Le perdite sono cinque volte il necessario a causa delle mancanza di munizioni di artiglieria, aggiunge, tornando alla carica su una accusa che aveva già rivolto ai vertici della difesa russa.

Prigozhin ha lanciato un ultimatum al ministro della Difesa, Sergei Shoigu, chiedendo rifornimenti il prima possibile. “Se non si fa qualcosa, siamo costretti, per non dover correre via in modo codardo come topi in seguito, o a ritirarci o a morire”, precisa, anticipando che con ogni probabilità inizierà a ritirare alcune unità.