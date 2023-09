Settembre 25, 2023

“Dopo l’attacco al quartier generale della flotta del Mar Nero della Federazione Russa a Sebastopoli, 34 ufficiali sono morti, tra cui il comandante, il vice ammiraglio Viktor Sokolov. Altri 105 occupanti sono rimasti feriti. L’edificio del quartier generale non può essere ripristinato”. Lo rende noto Rbc-Ucraina, citando le forze speciali di Kiev.