Ottobre 14, 2022

Your browser does not support the video tag.

Continuano i bombardamenti russi a sud est dell’Ucraina. Tre missili hanno colpito Zaporizhzhia provocando incendi. Avanzata degli ucraini nel Kherson: le autorità locali filorusse hanno chiesto aiuto a Mosca per evacuare i civili. Putin ha intensificato l’offensiva su quasi tutto il resto del Paese, secondo fonte ucraina attaccate 40 città in appena 24 ore.