Maggio 28, 2022

Coordinamento Usa-Ue-Gb sulle indagini per i crimini di guerra della Russia in Ucraina. Nasce infatti il meccanismo di coordinamento Atrocity Crimes Advisory Group. La nuova entità sosterrà l’ufficio dedicato del procuratore generale di Kiev per indagare sui reati commessi durante la guerra.