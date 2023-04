Aprile 13, 2023

Your browser does not support the video tag.

Il crescente coinvolgimento della Nato in Ucraina contribuirà a prolungare il conflitto, ma non cambierà l’essenza di quanto sta accadendo e la cosiddetta ”operazione militare speciale andrà avanti”. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmytri Peskov nel corso di una conferenza stampa.