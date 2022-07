Luglio 15, 2022

Crimini di guerra commessi in Ucraina, ministri da 40 Paesi in Olanda per l’Ukraine Accountability Conference insieme al procuratore capo della Corte Penale Internazionale. Scopo del summit, coordinare gli sforzi in modo globale per portare davanti alla giustizia i responsabili.