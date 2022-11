Novembre 30, 2022

In uscita dalla seconda giornata dell’Assemblea di Alis, l’associazione logistica dell’intermodalità sostenibile, il ministro della Difesa Guido Crosetto risponde ai giornalisti che gli chiedono di commentare le polemiche sollevate dal M5s relativamente all’invio di armi all’Ucraina.