Febbraio 15, 2023

“Per tenere forte la pressione’ su Mosca proponiamo un decimo pacchetto di sanzioni con un nuovi divieti commerciali e controlli sulle esportazioni di tecnologie russe”. Così la presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen da Strasburgo. E per la prima volta dall’inizio del conflitto l’Unione europea propone di sanzionare entità iraniane per le centinaia di droni di fabbricazione iraniana utilizzati dalla Russia sui campi di battaglia in Ucraina.