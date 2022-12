Dicembre 13, 2022

Your browser does not support the video tag.

Al termine della conferenza internazionale di solidarietà con l’Ucraina organizzata a Parigi, le donazioni fatte dai partecipanti ammontano a quasi un miliardo di euro. I lavori sono stati presieduti dai presidenti francese, Emmanuel Macron e ucraino, Volodymyr Zelensky, quest’ultimo collegato in videoconferenza.