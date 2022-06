Giugno 22, 2022

“La sanzioni sono efficaci o non sono efficaci”. Così il premier Mario Draghi nel discorso alla Camera. “Io ho la sensazione che siano efficaci e lo saranno ancora di più questa estate, da tutti i segnali che arrivano dalla Russia, che mettono in evidenza una preoccupazione che sta crescendo”.