Dicembre 6, 2022

Incursione ucraina sul territorio russo dove due droni sono riusciti a colpire due basi di bombardieri strategici a centinaia di chilometri dal confine. La risposta di Mosca non si è fatta attendere: pioggia di missili su molte città rimaste senza luce e acqua. Colpita anche Zaporizhzhia.