Ottobre 24, 2022

“Credo che ora il mondo dovrebbe reagire il più duramente possibile” scrive il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, smentendo con forza le affermazioni di Mosca secondo cui Kiev sarebbe intenzionata a inscenare una provocazione utilizzando una ‘bomba sporca’.

Pronta la nota di Londra, Parigi, Washington: “Nessuno si lascerebbe ingannare se Mosca intensificasse conflitto utilizzando questo pretesto””