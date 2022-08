Ucraina e crisi grano, ultime news

Agosto 4, 2022

Mentre il Senato degli Stati Uniti ha approvato a stragrande maggioranza la risoluzione che ratifica l’accesso di Svezia e Finlandia alla Nato, Volodymyr Zelensky afferma di voler parlare direttamente con il presidente cinese Xi Jinping dell’invasione della Russia nella speranza che la Cina possa “rivedere” il suo atteggiamento nei confronti di Mosca.

“Le prossime navi con grano ucraino sono cariche e pronte a partire. Se la Russia manterrà gli impegni assunti nell’ambito dell’iniziativa sui cereali mediata dalle Nazioni Unite, il grano raggiungerà i clienti stranieri e contribuirà a contenere i prezzi dei prodotti alimentari e a scongiurare la fame. L’Ucraina rimane impegnata a combattere l’insicurezza alimentare globale”. Così in un tweet il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba.