Gennaio 5, 2023

Gli sforzi per giungere a una pace in Ucraina devono essere sostenuti da un ”cessate il fuoco unilaterale” e da una ”visione per una soluzione equa”. Lo ha detto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan al leader del Cremlino Vladimir Putin, durante il colloquio telefonico di oggi come riferisce la presidenza di Ankara in una nota.