Ucraina, Erdogan: “Non vedo ostacoli a rinnovo accordo su grano”

Ottobre 21, 2022

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan vede in discesa la possibilità che venga rinnovato l’accordo sull’export di grano dall’Ucraina in scadenza il mese prossimo. “Non ci sono ostacoli all’estensione dell’accordo di esportazione. L’ho capito dai colloqui che ho avuto con Zelensky la notte scorsa e anche dai colloqui con Putin”, ha detto Erdogan ai giornalisti sull’aereo di ritorno da un viaggio in Azerbaigian.

Il leader turco ha anche affermato che oltre 8 milioni di tonnellate di cereali e altri alimenti sono stati esportati in base all’accordo firmato a luglio con la mediazione delle Nazioni Unite e di Ankara.