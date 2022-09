Ucraina, Erdogan: “Putin vuole fermare guerra il prima possibile”

Settembre 20, 2022

Il presidente della Turchia Recep Tayyip Erdogan apre uno spiraglio alla pace tra Russia e Ucraina, sostenendo in un’intervista di avere “l’impressione che Putin voglia concludere la guerra”. “E’ disposto a porre fine a questa situazione il prima possibile”, ha dichiarato Erdogan, secondo il quale “diventerà molto importante la restituzione dei territori oggetto dell’invasione”. Ma secondo il portavoce del Cremlino Peskiv, “al momento non ci sono prospettive di una soluzione diplomatica della situazione”