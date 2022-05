Maggio 9, 2022

La first lady americana Jill Biden si è recata a sorpresa in Ucraina per incontrare la moglie del presidente ucraino Olena Zelenska. L’ incontro è avvenuto nella città di Uzhhorod, nell’ovest dell’Ucraina vicino al confine slovacco. Le due first lady si sono recate insieme in una piccola scuola che ospita 48 bambini e che funge da casa temporanea per i rifugiati e lì hanno avuto un incontro privato.